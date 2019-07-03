https://static.news.ru/photo/eb7dd1fe-9d6a-11e9-a5fa-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Стасевич Фото: fcbate.by

Капитан футбольного клуба БАТЭ Игорь Стасевич поделился своим мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд за счёт приглашения белорусских клубов.

У нас своя страна и свой чемпионат. Я не знаю, с одной стороны, возможно, неплохо для нашей молодёжи, которая сможет прогрессировать в РПЛ. Мне сложно ответить на этот вопрос, — приводит слова Стасевича пресс-служба БАТЭ.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) позднее.

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, ранее писал News.ru.