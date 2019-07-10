https://static.news.ru/photo/f4e17a96-a320-11e9-b80e-fa163e074e61_1024.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналистка Тина Канделаки раскритиковала «Локомотив», который намерен подать в суд на бывшего полузащитника Дмитрия Тарасова.

Клуб может быть прав по букве закона, но публично угрожать судом футболисту, честно отработавшему контракт, — шаг, не вызывающий одобрения, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Тарасов выступал за «красно-зелёных» с 2010 по 2019 год. Провёл 188 матчей во всех турнирах. В его активе 12 голов и 10 результативных передач.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб может подать в суд из-за решения Тарасова самостоятельно идти на операцию без поддержки со стороны медицинского штаба команды.