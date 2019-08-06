Фото: ФК БАЛТИКА/fc-baltika.ru

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Сергей Родионов приступил к работе в должности президента Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. Он занимал аналогичную должность с 2011 по 2015 год.

Продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодёжной команды, «Спартака-2» и основного состава, — приводит слова Родионова пресс-служба клуба. Родионов выступал за «Спартак» с 1978...