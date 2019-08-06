Фото: ФК БАЛТИКА/fc-baltika.ru

Футбольный клуб «Балтика» (Калининград), выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), рассчитался с долгами на 90%.

У клуба были многомиллионные долги, у футболистов не было горячей воды в раздевалке, люди по четыре месяца не получали зарплату. На данный момент закрыли 90 процентов долгов, которые были у клуба, — заявил ТАСС директор по развитию клуба Юрий Аракелян.

Функционер добавил, что оставшиеся 10% долгов расписаны по плановым выплатам. Также он подчеркнул, что осталось наверстать упущенное спортивным результатом.

«Балтика» в новом сезоне ФНЛ после шести туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице с тремя очками.

В ноябре 2018 года футболисты клуба несколько месяцев не получали заработную плату и могли бойкотировать матчи, после чего из областного бюджета были выделены 167 млн рублей, которые позволили полностью выполнить кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам.

Калининградскому клубу принадлежит рекорд в российском футболе, писал News.ru.

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