https://static.news.ru/photo/b9befdb6-b866-11e9-8bcf-fa163e074e61_660.jpgФото: ФК БАЛТИКА/fc-baltika.ru
Футбольный клуб «Балтика» (Калининград), выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), рассчитался с долгами на 90%.
У клуба были многомиллионные долги, у футболистов не было горячей воды в раздевалке, люди по четыре месяца не получали зарплату. На данный момент закрыли 90 процентов долгов, которые были у клуба, — заявил ТАСС директор по развитию клуба Юрий Аракелян.
Функционер добавил, что оставшиеся 10% долгов расписаны по плановым выплатам. Также он подчеркнул, что осталось наверстать упущенное спортивным результатом.
«Балтика» в новом сезоне ФНЛ после шести туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице с тремя очками.
В ноябре 2018 года футболисты клуба несколько месяцев не получали заработную плату и могли бойкотировать матчи, после чего из областного бюджета были выделены 167 млн рублей, которые позволили полностью выполнить кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам.
Калининградскому клубу принадлежит рекорд в российском футболе, писал News.ru.