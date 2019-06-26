https://static.news.ru/photo/4f3aec24-980f-11e9-8510-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не принял решение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

Как сообщает корреспондент News.ru, в рамках РПЛ создана рабочая группа, которая должна предоставить аргументы, анализ и отчёт, и только после этого будет принято решение. Ожидается, что деятельность рабочей группы будет закончена на следующей неделе.

На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд.

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата России по футболу, писал News.ru.