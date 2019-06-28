Испанский футбольный клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля».
Как сообщает AS, данное решение принял президент клуба Хави Повес для поддержки идеи, которая имеет много последователей.
Мы играем в третьем дивизионе чемпионата Испании и хотим объединить голоса миллионов сторонников плоской Земли в мире. Эти люди ищут ответы. Мы хотим показать, насколько значим футбол, — сказал Повес.
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