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Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». Футболист подписал с клубом годичный контракт с возможностью продления его ещё на год, то есть по схеме «1+1».

Глушаков прибудет в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону, сообщили в пресс-службе ФК «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал нового футболиста Грозного и опубликовал в его...