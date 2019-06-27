На иранца, пользовавшегося внешним сходством с нападающим сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы соблазнять девушек, подали в суд как минимум 23 жертвы.
Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes.— Insolite TV (@Insolite_TV)
pic.twitter.com/16CEOlkuy7 23 июня 2019 г.
Как сообщает французское издание Insolite TV, 27-летний Реза Парастеш несколько лет назад уже был арестован полицией за нарушение общественного порядка.
Тогда он вышел из машины в футболке «Барселоны», создав на дороге пробку из-за желания сотен людей сфотографироваться с ним.
Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира, ранее писал News.ru.