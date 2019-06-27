https://static.news.ru/photo/a48a8e42-98db-11e9-b3d9-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Atsushi Tokumaru/AFLO/Global Look Press

На иранца, пользовавшегося внешним сходством с нападающим сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы соблазнять девушек, подали в суд как минимум 23 жертвы.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.

Как сообщает французское издание Insolite TV, 27-летний Реза Парастеш несколько лет назад уже был арестован полицией за нарушение общественного порядка.

Тогда он вышел из машины в футболке «Барселоны», создав на дороге пробку из-за желания сотен людей сфотографироваться с ним.

Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира, ранее писал News.ru.