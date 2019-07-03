https://static.news.ru/photo/e24593cc-9d7b-11e9-bb80-fa163e074e61_1024.jpg Том Рогич Фото: Peter Dovgan/imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер шотландского футбольного клуба «Селтик» Нил Леннон прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Тому Рогичу.

Это просто спекуляции, насколько я знаю. Он хороший игрок, а я хочу удержать всех своих хороших игроков. Он пока не готов. Надеюсь, присоединится к команде на следующей неделе, — цитирует Леннона celticquicknews.co.uk.

Ранее британские СМИ сообщали, что «Зенит» готов предложить за Рогича 9 млн фунтов.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2023 года.

Ранее News.ru писал, что Лионель Месси заявил о готовности и дальше выступать за сборную Аргентины.