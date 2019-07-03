Главный тренер шотландского футбольного клуба «Селтик» Нил Леннон прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику команды Тому Рогичу.
Это просто спекуляции, насколько я знаю. Он хороший игрок, а я хочу удержать всех своих хороших игроков. Он пока не готов. Надеюсь, присоединится к команде на следующей неделе, — цитирует Леннона celticquicknews.co.uk.
Ранее британские СМИ сообщали, что «Зенит» готов предложить за Рогича 9 млн фунтов.
Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2023 года.
Ранее News.ru писал, что Лионель Месси заявил о готовности и дальше выступать за сборную Аргентины.