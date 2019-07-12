https://static.news.ru/photo/3adb8bde-a4a9-11e9-b055-fa163e074e61_1024.jpg Фернандо Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо рассказал, как отнёсся к назначению Георгия Джикии капитаном команды.

В команде всегда идёт диалог как между футболистами, так и с тренерским штабом. Общение складывается благотворно. Результатом всего будет завтрашняя игра. Мы сделаем всё возможное, чтобы одержать победу, — приводит слова Фернандо корреспондент News.ru.

Вице-капитаном назначен хавбек Роман Зобнин. Оба 25-летних футболиста стали игроками «Спартака» в 2016 году, выступают за сборную России.

В матче первого тура РПЛ «красно-белые» сыграют против «Сочи». Матч начнётся в 19:00 по московскому времени 13 июля.

«Спартак» и объединение болельщиков клуба «Фратрия» приняли решение о нанесении памятной даты трагедии, произошедшей в день матча Кубка УЕФА с «Хаарлемом», на форму команды, ранее писал News.ru.