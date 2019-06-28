Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами клуба.
Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба, — приводит слова игрока «
Чемпионат».
В завершившемся сезоне 32-летний бразилец забил семь мячей в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
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