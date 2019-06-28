https://static.news.ru/photo/0fbdd8c0-9b3b-11e9-bc7a-fa163e074e61_1024.jpg Луис Адриано Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами клуба.

Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба, — приводит слова игрока « Чемпионат ».

В завершившемся сезоне 32-летний бразилец забил семь мячей в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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