https://static.news.ru/photo/18146f24-94f2-11e9-8194-fa163e074e61_1024.jpg Аяз Гулиев (слева) Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, ставший участником драки с гражданином США Майклом Коулом, оштрафован за превышение скорости.

Как сообщает ТАСС , нарушение было запротоколировано 24 мая, когда футболист уже был лишён водительского удостоверения.

10 апреля на Краснопрудной улице произошёл конфликт с участием Гулиева. 22-летний футболист, находившийся за рулём автомобиля, не остановился на пешеходной «зебре». Его машина зацепила переходившего дорогу гражданина США Майкла Коула. Затем между ними началась драка, в ходе которой спортсмен сломал оппоненту нос.

Сам Гулиев уверяет, что зачинщиком стал американец. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. После инцидента «Спартак» заявил, что к Гулиеву применены строгие дисциплинарные санкции.

Игрок «Спартака» заявил, что ему стыдно за драку с американцем, ранее писал News.ru.