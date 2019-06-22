Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, ставший участником драки с гражданином США Майклом Коулом, оштрафован за превышение скорости.
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10 апреля на Краснопрудной улице произошёл конфликт с участием Гулиева. 22-летний футболист, находившийся за рулём автомобиля, не остановился на пешеходной «зебре». Его машина зацепила переходившего дорогу гражданина США Майкла Коула. Затем между ними началась драка, в ходе которой спортсмен сломал оппоненту нос.
Сам Гулиев уверяет, что зачинщиком стал американец. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. После инцидента «Спартак» заявил, что к Гулиеву применены строгие дисциплинарные санкции.
Игрок «Спартака» заявил, что ему стыдно за драку с американцем, ранее писал News.ru.