https://static.news.ru/photo/e19efe34-aa25-11e9-8b0b-fa163e074e61_1024.jpg Александр Карапетян (слева) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий футбольного клуба «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал о том, как люди путали его с известным ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

В Шотландии было. Такого я никогда не видел: там весь город пьяный был. Я зашёл в туалет — и тут же вокруг меня стали собираться люди. Смотрят и говорят: «Ты выиграешь следующий бой, удачи!» Перепутали с Конором, бывает. В газетах тоже стали писать: МакКарапетян, — цитирует футболиста Sport24 .

Карапетян перешёл в «Сочи» в нынешнем году из «Прогресса» (Люксембург).

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