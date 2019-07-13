Страшно. Это выбор каждого. Как к ним относятся партнеры по команде? В первую очередь как к человеку. А что это меняет по сути? Да ничего. Если ты хороший человек, ты и будешь себя вести хорошо, — приводит слова спортсменки « Фонтанка ».