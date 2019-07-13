Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Футболистка женской сборной России Елена Ивашкина рассказала о своём отношении к лесбиянкам в спорте.

Страшно. Это выбор каждого. Как к ним относятся партнеры по команде? В первую очередь как к человеку. А что это меняет по сути? Да ничего. Если ты хороший человек, ты и будешь себя вести хорошо, — приводит слова спортсменки «Фонтанка».

Ивашкина в составе сборной России по пляжному футболу завоевала Кубок Европы.

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