Футболистка женской сборной России Елена Ивашкина рассказала о своём отношении к лесбиянкам в спорте.
Страшно. Это выбор каждого. Как к ним относятся партнеры по команде? В первую очередь как к человеку. А что это меняет по сути? Да ничего. Если ты хороший человек, ты и будешь себя вести хорошо, — приводит слова спортсменки «Фонтанка».
Ивашкина в составе сборной России по пляжному футболу завоевала Кубок Европы.
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