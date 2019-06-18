Центральный защитник сборной России по футболу и турецкого клуба «Фенербахче» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в «Бешикташе».
Мой агент встретится с руководством этой команды в ближайшие несколько дней. Пока не освобождаю дом в Стамбуле. Горжусь, что такой специалист заинтересован в сотрудничестве, — цитирует Нойштедтера Fanatik.
Контракт россиянина с турецким клубом истекает в конце июня.
Защитник выступает за «Фенербахче» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне он провёл 21 официальный матч, в котором забил один гол.
В составе сборной России игрок сыграл 12 матчей, забив один гол.
Ранее News.ru писал, что «Арсенал» продлил контракт с защитником сборной России.