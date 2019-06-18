https://static.news.ru/photo/186ba824-91c4-11e9-84e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центральный защитник сборной России по футболу и турецкого клуба «Фенербахче» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Мой агент встретится с руководством этой команды в ближайшие несколько дней. Пока не освобождаю дом в Стамбуле. Горжусь, что такой специалист заинтересован в сотрудничестве, — цитирует Нойштедтера Fanatik.

Контракт россиянина с турецким клубом истекает в конце июня.

Защитник выступает за «Фенербахче» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне он провёл 21 официальный матч, в котором забил один гол.

В составе сборной России игрок сыграл 12 матчей, забив один гол.

Ранее News.ru писал, что «Арсенал» продлил контракт с защитником сборной России.