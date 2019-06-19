https://static.news.ru/photo/7f8aea16-9295-11e9-861b-fa163e074e61_1024.jpg Резиуан Мирзов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил игрока тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова на два матча Кубка России.

16 мая по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» Мирзов ударил форварда гостей Владимира Ильина.

По заявлению начальника команды «Арсенала», Мирзов ударил Ильина по лицу из-за того, что последний обозвал его словами оскорбительного характера по национальному признаку.

Встреча завершилась со счётом 2:2, что позволило «Уралу» выйти в финал турнира.

3 июня 2019 года Мирзов дебютировал в составе сборной России в матче против «Чертаново» и после выхода на замену забил гол.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.