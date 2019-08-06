Нападающий футбольного клуба «Локомотив» (Москва) португалец Эдер перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости.
Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», операция прошла успешно. 7 августа его выпишут из больницы, и он начнёт тренироваться через неделю. Полноценное возвращение на поле ожидается через три недели.
Португалец в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провёл три матча и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» (Чехия) россиянина Николая Комличенко, писал News.ru.