Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус прокомментировал ничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Если честно я не могу сказать, был чистый пенальти или нет. Надо смотреть. Мы реализовали много моментов, но наша игра не была такой, как против «Зенита» в Суперкубке, например. Надо отметить достойную игру соперника, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.
Встреча, прошедшая в Черкизово, завершилась со счётом 1:1.
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