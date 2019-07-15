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Агент игрока футбольного клуба «Тамбов» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк объяснил, почему его клиент не был заявлен на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Мохаммед перешёл в «Тамбов» ещё в конце мая. Почему его не было в заявке на матч с «Зенитом»? Просто из-за организации. Глупо получилось, на самом деле. Кому-то хватает и дня...