https://static.news.ru/photo/9dec7b1c-b9c5-11e9-975a-fa163e074e61_660.jpg Янник Боласи Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласи отказался от предложения московского ЦСКА перейти в состав «армейцев».

Решение хавбека вызвано инцидентом с вывешенным баннером болельщиков «Зенита» в адрес темнокожего новичка Малкома, перешедшего из «Барселоны». О возможном трансфере Боласи сообщал в своём Twitter брат футболиста Руддок Яла.

Нет. Только не после такого отношения, как к Малкому, — написал Боласи под сообщением брата.

Ранее иностранные СМИ, в частности The Sun, обвинили в расизме болельщиков петербургского клуба за баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Британский таблоид связал надпись с отсутствием в команде чернокожих футболистов, что подчёркивает идентичность клуба.

Футбольный агент Малкома ответил на обвинения в расизме, писал News.ru.