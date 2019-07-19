Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал поражение от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Мы сегодня хотели победить. Но уже думаем о следующей игре. Это наш родной стадион, эмоции отличные, но разочарование полное. Всё пошло не так, «Рубин» играл в меньшинстве. Поле отличное, атмосфера шикарная. Но не повезло, — приводит слова Панченко корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.
После этого матча «Динамо» опустилось на 12-е место, «Рубин» поднялся на шестое.
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.