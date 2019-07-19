Мы сегодня хотели победить. Но уже думаем о следующей игре. Это наш родной стадион, эмоции отличные, но разочарование полное. Всё пошло не так, «Рубин» играл в меньшинстве. Поле отличное, атмосфера шикарная. Но не повезло, — приводит слова Панченко корреспондент News.ru.