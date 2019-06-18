Игрок ЦСКА рассказал, как тренер заставил команду покупать туалетную бумагу
Андрей Лёвин
13:57, 18 июня 2019 1 136
https://static.news.ru/photo/8b3ce3ce-91b8-11e9-865b-fa163e074e61_1024.jpgХетаг ХосоновФото: Александр Вильф/РИА Новости
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о дисциплине в «Тамбове» под руководством главного тренера Александра Григоряна.
Он поворачивается к администраторам: «Так, чтобы туалет привели в адекватное состояние! И бумагу нормальную купите! Дисциплина начинается с таких азов». Команда просто лежала, — цитирует Хосонова Sport24.
В завершившемся сезоне 20-летний хавбек провёл за клуб восемь матчей и забил один мяч — победный в игре за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Весеннюю часть сезона игрок провёл в аренде за «Тамбов».