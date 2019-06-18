Хетаг Хосонов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о дисциплине в «Тамбове» под руководством главного тренера Александра Григоряна.

Он поворачивается к администраторам: «Так, чтобы туалет привели в адекватное состояние! И бумагу нормальную купите! Дисциплина начинается с таких азов». Команда просто лежала, — цитирует Хосонова Sport24.

В завершившемся сезоне 20-летний хавбек провёл за клуб восемь матчей и забил один мяч — победный в игре за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

Весеннюю часть сезона игрок провёл в аренде за «Тамбов».

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