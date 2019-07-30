https://static.news.ru/photo/97295b10-b2e5-11e9-aee6-fa163e074e61_660.jpg Никита Чернов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» договорились о переходе 23-летнего центрального защитника «армейцев» Никиты Чернова.

Как сообщает официальный сайт самарского клуба, игрок прибудет в расположение «Крыльев» 31 июля и будет готовиться к матчу с «Локомотивом». Чернов будет выступать под третьим номером.

Кроме ЦСКА Никита Чернов выступал за красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Ранее он вызывался в молодёжную и главную национальные сборные России.

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что ему хотелось бы закрепиться в основном составе национальной команды, писал News.ru.