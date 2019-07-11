Лоран Косельни Фото: PIOTR KUCZA/www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Защитник английского футбольного клуба «Арсенал» Лоран Косельни отказался ехать в предсезонный тур команды по США.

Мы разочарованы таким решением Косельни. Оно противоречит чётким инструкциям команды. Надеемся, что вопрос удастся решить спокойно. Дальнейших комментариев пока не будет, — говорится на официальном сайте клуба.

О причинах подобного решения француза не сообщается.

В прошлом сезоне Косельни провёл 30 матчей во всех турнирах, забил три гола.

Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА приняло решение не подписывать контракт с вратарём Сосланом Джанаевым, писал News.ru.

News.ru в соцсетях