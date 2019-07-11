Фото: PIOTR KUCZA/www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Московский футбольный клуб ЦСКА до конца лета планирует подписать нападающего. Как стало известно News.ru, форвард является главной и единственной целью на ближайшие месяцы.

Кроме того, как сообщил источник News.ru, близкий к клубу, в ЦСКА может появиться центральный защитник топ-уровня, ради которого «армейцы» готовы «раскошелиться». Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА приняло решение не подписывать...