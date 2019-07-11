Защитник английского футбольного клуба «Арсенал» Лоран Косельни отказался ехать в предсезонный тур команды по США.
Мы разочарованы таким решением Косельни. Оно противоречит чётким инструкциям команды. Надеемся, что вопрос удастся решить спокойно. Дальнейших комментариев пока не будет, — говорится на официальном сайте клуба.
О причинах подобного решения француза не сообщается.
В прошлом сезоне Косельни провёл 30 матчей во всех турнирах, забил три гола.
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