https://static.news.ru/photo/c7a204d4-9a5f-11e9-9ee8-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Семёнов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Защитник «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб.

Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи. Мы рады видеть его в команде, — сказал Семёнов ТАСС .

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.