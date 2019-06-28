Защитник «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб.
Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи. Мы рады видеть его в команде, — сказал Семёнов
ТАСС.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».
В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.
В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.
Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.