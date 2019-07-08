Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в Главной футбольной лиге (MLS) за «Лос-Анджелес Гэлакси», составил сборную всех времён.
Моя команда всех времён. Мне осталось только определить тренера. Возможно, им будет Златан, — написал Ибрагимович в своём Twitter.
My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official)
pic.twitter.com/MvRN5krxPc 8 июля 2019 г.
Златан Ибрагимович сравнил количество своих трофеев с целой лигой, ранее писал News.ru.