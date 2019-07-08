Златан Ибрагимович Фото: Cody Glenn/Global Look Press

Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в Главной футбольной лиге (MLS) за «Лос-Анджелес Гэлакси», составил сборную всех времён.

Моя команда всех времён. Мне осталось только определить тренера. Возможно, им будет Златан, — написал Ибрагимович в своём Twitter.

Златан Ибрагимович сравнил количество своих трофеев с целой лигой, ранее писал News.ru.

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