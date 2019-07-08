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Президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную по футболу с победой в финале чемпионата мира по футболу, где представительницы Штатов обыграли нидерландок со счётом 2:0.

Поздравляем женскую сборную США с победой в чемпионате мира! Отличная и захватывающая игра. Америка гордится вами! — написал Трамп в своём Twitter. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил сборным Аргентины...