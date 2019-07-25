https://static.news.ru/photo/d82193dc-af6e-11e9-be04-fa163e074e61_1024.jpg Златан Ибрагимович Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время матча регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (МЛС) нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» сломал скуловую кость сопернику, защитнику «Лос-Анджелеса» Мохамеду Эль-Муниру. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Гэлакси», Ибрагимович оформил хет-трик.

В результате матча МЛС вынесла решение не дисквалифицировать футболиста, посчитав, что это игровой момент. Организация ограничилась предупреждением, что вызвало недовольство со стороны «Лос-Анджелеса».

Я прыгнул, как делаю это всегда. Я не делаю это, чтобы причинить боль сопернику. Разница в том, что я выше всех. Такое чувство, что на меня идёт охота. Но когда ты лучший, за тобой всегда охотятся, — цитирует Ибрагимовича Goal.

Также футболист добавил, что команды, которые не могут одержать победу над «Гэлакси» на поле, пытаются сделать это за пределами методами, «которые не относятся к футболу».

После 21-го тура Главной футбольной лиги «Гэлакси» отстаёт от лидера таблицы «Лос-Анджелеса» на 9 очков. В активе Ибрагимовича 16 голов в 17 матчах.

Шведский футболист Златан Ибрагимович признался, что может вернуться в амстердамский «Аякс» после завершения карьеры, писал News.ru.