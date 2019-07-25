Во время матча регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (МЛС) нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» сломал скуловую кость сопернику, защитнику «Лос-Анджелеса» Мохамеду Эль-Муниру. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Гэлакси», Ибрагимович оформил хет-трик.
В результате матча МЛС вынесла решение не дисквалифицировать футболиста, посчитав, что это игровой момент. Организация ограничилась предупреждением, что вызвало недовольство со стороны «Лос-Анджелеса».
Я прыгнул, как делаю это всегда. Я не делаю это, чтобы причинить боль сопернику. Разница в том, что я выше всех. Такое чувство, что на меня идёт охота. Но когда ты лучший, за тобой всегда охотятся, — цитирует Ибрагимовича Goal.
Также футболист добавил, что команды, которые не могут одержать победу над «Гэлакси» на поле, пытаются сделать это за пределами методами, «которые не относятся к футболу».
После 21-го тура Главной футбольной лиги «Гэлакси» отстаёт от лидера таблицы «Лос-Анджелеса» на 9 очков. В активе Ибрагимовича 16 голов в 17 матчах.
Шведский футболист Златан Ибрагимович признался, что может вернуться в амстердамский «Аякс» после завершения карьеры, писал News.ru.