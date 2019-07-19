Сразу хочу извиниться перед дольщиками за такой результат. Комментировать такую игру очень сложно. Сегодня не «невезение», сегодня говорим о мастерстве. Создаём моменты, но ничего не меняется. Если не реализуем выход один на один, как это назвать? Невезением? — приводит слова Хохлова корреспондент News.ru.