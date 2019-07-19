Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Сразу хочу извиниться перед дольщиками за такой результат. Комментировать такую игру очень сложно. Сегодня не «невезение», сегодня говорим о мастерстве. Создаём моменты, но ничего не меняется. Если не реализуем выход один на один, как это назвать? Невезением? — приводит слова Хохлова корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.
После этого матча «Динамо» опустилось на 12-е место, «Рубин» поднялся на шестое.
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.