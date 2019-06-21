Полузащитник московского «Динамо» Иван Темников летом может покинуть состав «бело-голубых».
Как стало известно News.ru, на футболиста не рассчитывает главный тренер столичного коллектива Дмитрий Хохлов.
В минувшем сезоне чемпионата России Темников появлялся на поле в пяти играх, заработав в них одно предупреждение.
Этим летом «Динамо» уже рассталось с нападающим Евгением Луценко, перебравшимся в тульский «Арсенал», и с защитником Себастьяном Хольменом.
Ранее News.ru писал, что «Манчестер Сити» подписал 35-летнего вратаря.