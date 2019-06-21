https://static.news.ru/photo/2cc491fa-93fe-11e9-996f-fa163e074e61_1024.jpg Иван Темников (справа) Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Полузащитник московского «Динамо» Иван Темников летом может покинуть состав «бело-голубых».

Как стало известно News.ru, на футболиста не рассчитывает главный тренер столичного коллектива Дмитрий Хохлов.

В минувшем сезоне чемпионата России Темников появлялся на поле в пяти играх, заработав в них одно предупреждение.

Этим летом «Динамо» уже рассталось с нападающим Евгением Луценко, перебравшимся в тульский «Арсенал», и с защитником Себастьяном Хольменом.

Ранее News.ru писал, что «Манчестер Сити» подписал 35-летнего вратаря.