Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в гостях от московского «Динамо» со счётом 0:2 в третьем туре Российской премьер-лиги.

Первый тайм был провальный. Не хватило нам души в первом тайме, которая была у «Динамо». Этим команда и воспользовалась. Вернулись во втором тайме, но счёт 0:2 не смогли спасти. Медленное движение мяча, не было страсти, была агрессия. Это сыграло в первом тайме, — подытожил Парфёнов.

— Как оцените действия полузащитника Отмана Кабира?

— Я не люблю кого-то выделять, анализировать матч будем в раздевалке. Об индивидуальных моментах мы поговорим позже.

— После двух туров «Урал» лидировал в турнирной таблице. Сказалось ли это на напряжении игроков в матче с «Динамо»?

— Это как раз вопрос про первый тайм. Это трудное испытание, тоже урок, важно сделать правильные выводы. Всё в наших руках.

— Первый мяч в ворота ваших подопечных — случайным мяч?

— Никто случайные мячи не забивал. Я вижу ребят каждый день, знаю, как они работают, что хотят выполнять и как выполняют.

После лаконичных ответов Парфёнова настала очередь общаться с журналистами главному тренеру московского «Динамо» Дмитрию Хохлову, который сказал, что очень ждал первой победы на новом стадионе.

— Первая победа команды в Петровском парке с 2008 года, первая победа в чемпионате. Какие эмоции, ощущения, настроения царили в раздевалке?

— Позитивные, радостные ощущения и настроения. Мы ждали этой победы, добились её. Всех болельщиков «Динамо» поздравляю.

Болельщики «Динамо» во время матча 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург) Антон Денисов/РИА Новости

— Стартовый состав в этом туре осень сильно отличался от предыдущего. Пять заменённых игроков: Заурбек Плиев, Абдул Азиз Теттех, Мигел Кардозу, Вячеслав Грулев, Роман Евгеньев. С чем связан ваш выбор? (вопрос News.ru.)

— У нас есть тренировочный текущий процесс, мы оцениваем состояние футболистов, из этого выбираем, кто выходит на футбольное поле. В последней игре нас не всё устроило, поэтому поменяли игроков.

— После игры в Туле вы говорили о психологии, потому что было два разных тайма. В этот раз команда провела примерно два одинаковых. Вы наняли психолога или сами посодействовали?

— Психологов у нас в команде нет. Сегодня просто всё делали правильно на футбольном поле. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм, провалили его, «Арсенал» психологически перестроился, а мы не смогли этого сделать. В игре против «Урала» мы не отходили от планов на протяжении всей игры. Поэтому всё получилось.

— Ближе к концу семидесятой минуты поменяли весь левый фланг, убрав Жоаозиньо. Почему?

— Более активно начали играть, появились свежие игроки. Жоа не успевал, поэтому и решили усилить этот фланг.

— В прошлом туре после игры с «Рубином» болельщики неоднозначно отреагировали на игру команды. В третьем туре появился баннер, фанаты попросили у футболистов прощения. Обсуждали ли этот случай в раздевалке на протяжении этой недели? Видели ли баннер, как отреагировали?

— Баннер, честно говоря, не видел, но хочется, чтобы болельщики поддерживали команду не только когда мы выигрываем, но и когда проводим тяжёлые матчи, которые бывают у всех.

— Говоря о заменах в стартовом составе и изменении левой стороны, как оцените состояние защитника Владимира Рыкова, которого не выпускали. Был ли риск? И что с Константином Раушем?

— Давно не играл, Костя ещё не все сборы предсезонные провёл, поэтому был не в оптимальном состоянии. Володя, в принципе, поднабрал, но принимал мало участия в предыдущих играх. В прошедшем матче, мне кажется, они отдали все свои силы. Костя чуть раньше попросил замену.

— Самба Соу не был даже в запасе. Означает ли это, что он проиграл конкуренцию Кабаре?

— Есть причины, по которым он не оказался даже в заявке, но это внутриклубные дела.