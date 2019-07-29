«Арсенал» в ближайшее время подпишет полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру.
Стороны уже практически договорились по всем пунктам сделки, пишет журналист Танкреди Палмери.
На хавбека также претендовали «Валенсия», «Фиорентина» и ряд турецких команд.
Khedira close to join Arsenal— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri)
29 июля 2019 г.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Хедира провёл 10 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Также на его счету четыре встречи в рамках Лиги чемпионов.
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