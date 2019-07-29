https://static.news.ru/photo/50721b42-b1e8-11e9-a50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Langer/DeFodi.eu/Global Look Press

«Арсенал» в ближайшее время подпишет полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру.

Стороны уже практически договорились по всем пунктам сделки, пишет журналист Танкреди Палмери.

На хавбека также претендовали «Валенсия», «Фиорентина» и ряд турецких команд.

Khedira close to join Arsenal — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 29 июля 2019 г.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Хедира провёл 10 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Также на его счету четыре встречи в рамках Лиги чемпионов.

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