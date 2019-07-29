Фото: Harry Langer/DeFodi.eu/Global Look Press

«Арсенал» в ближайшее время подпишет полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру.

Стороны уже практически договорились по всем пунктам сделки, пишет журналист Танкреди Палмери.

На хавбека также претендовали «Валенсия», «Фиорентина» и ряд турецких команд.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Хедира провёл 10 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Также на его счету четыре встречи в рамках Лиги чемпионов.

Московский «Спартак» может остаться без нападающего Луиса Адриано, писал News.ru.

News.ru в соцсетях