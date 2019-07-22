https://static.news.ru/photo/26b89736-ac89-11e9-aecf-fa163e074e61_1024.jpg Софьян Ханни Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Софьян Ханни покинул команду.

Хавбек перешёл в катарский «Аль-Гараф», сообщает пресс-служба клуба.

رسميا: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 22 июля 2019 г.

Детали контракта не разглашаются.

28-летний Ханни перешёл в московскую команду в 2018 году. Всего он сыграл за «красно-белых» 38 матчей. В его активе 14 очков (шесть голов и восемь результативных передач).

«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы, писал News.ru.