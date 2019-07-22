Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Софьян Ханни покинул команду.
Хавбек перешёл в катарский «Аль-Гараф», сообщает пресс-служба клуба.
رسميا: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB)
#الغرافةوسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx 22 июля 2019 г.
Детали контракта не разглашаются.
28-летний Ханни перешёл в московскую команду в 2018 году. Всего он сыграл за «красно-белых» 38 матчей. В его активе 14 очков (шесть голов и восемь результативных передач).
«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы, писал News.ru.