Софьян Ханни Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Софьян Ханни покинул команду.

Хавбек перешёл в катарский «Аль-Гараф», сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не разглашаются.

28-летний Ханни перешёл в московскую команду в 2018 году. Всего он сыграл за «красно-белых» 38 матчей. В его активе 14 очков (шесть голов и восемь результативных передач).

«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы, писал News.ru.

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