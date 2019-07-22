https://static.news.ru/photo/a0b7e412-ac5f-11e9-b8e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Софьян Ханни покинет команду в ближайшее время.

Хавбек прибыл в катарский «Аль-Гараф» и в ближайшее время пройдёт медицинское обследование перед объявлением о переходе, сообщает Sportsnewsdz.com.

28-летний Ханни перешёл в московскую команду в 2018 году. Всего он сыграл за «красно-белых» 38 матчей. В его активе 14 очков (шесть голов и восемь результативных передач).

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами после матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Сам матч закончился со счётом 2:2, писал News.ru.