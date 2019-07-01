Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что реформа в Лиге чемпионов убьёт внутренние чемпионаты.
Если мы убьём внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу, — цитирует Гвардиолу Goal.com.
Ассоциация европейских футбольных клубов предложила утвердить новый формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25, сделав турнир закрытым. Играть смогут только те команды, которые становились победителями ранее, и только по выходным.
Российские клубы выступают против реформы Лиги чемпионов, ранее писал News.ru.