https://static.news.ru/photo/00aeecfe-9bcf-11e9-ba80-fa163e074e61_1024.jpg Пеп Гвардиола Фото: Steve McCormick, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что реформа в Лиге чемпионов убьёт внутренние чемпионаты.

Если мы убьём внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу, — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Ассоциация европейских футбольных клубов предложила утвердить новый формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25, сделав турнир закрытым. Играть смогут только те команды, которые становились победителями ранее, и только по выходным.

Российские клубы выступают против реформы Лиги чемпионов, ранее писал News.ru.