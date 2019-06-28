https://static.news.ru/photo/2e9794c8-9a6b-11e9-89f3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что руководство клуба готово рассмотреть кандидатуры Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развиваться. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Денис Глушаков, почему нет? — цитирует Айдамирова « Чемпионат ».

В настоящий момент ФСИН ждёт документов из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. Затем четырёх осуждённых по этому делу отправят в колонию одного из близлежащих к Москве регионов.

Ранее News.ru сообщал, что согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.