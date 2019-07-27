https://static.news.ru/photo/69dbdcba-b078-11e9-9db2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн рассказал о своих впечатлениях от первых тренировок со своим новым клубом.

Больше всех на тренировках меня удивил Рафинья. Я уже разговаривал с Луисом Суаресом, потому что он уругваец, а вы знаете о моей дружбе со всеми уругвайцами, — цитирует Гризманна Marca .

13 июля в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу француз подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.

Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.