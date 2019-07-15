Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн провёл первую тренировку со своим новым клубом.

13 июля в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу француз подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.

Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.

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