Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн провёл первую тренировку со своим новым клубом.
13 июля в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу француз подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
French connection— FC Barcelona (@FCBarcelona_es)
@samumtiti @AntoGriezmann @Dembouz pic.twitter.com/KYkAnFvP2d 15 июля 2019 г.
В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.
Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.