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Отец нападающего сборной Бразилии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара отреагировал на слухи о недовольстве руководства французского клуба его сыном.

Мой сын — игрок ПСЖ, но он не может просто игнорировать свою историю, историю, которая поспособствовала попасть ему во французский клуб, — написал Неймар-старший в своём Instagram-аккаунте. В прошедшем сезоне...