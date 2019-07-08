Нападающий сборной Франции и футбольного клуба «Атлетико» Антуан Гризманн не появился в команде в первый день предсезонного сбора.
У Гризманна была официальная повестка, чтобы он был в команде в воскресенье, 7 июля, но он не появился, — заявили в клубе.
«Барселона» собирается оформить сделку о переходе 28-летнего француза, выплатив мадридцам €120 млн. Команда собирается представить футболиста на «Камп Ноу» 12 июля, а 14 июля нападающий должен будет провести первую тренировку с новым клубом.
В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.
Ранее News.ru писал, что «Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июля.