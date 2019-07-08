https://static.news.ru/photo/25c56ac2-a14c-11e9-8986-fa163e074e61_1024.jpg Антуан Гризманн Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий сборной Франции и футбольного клуба «Атлетико» Антуан Гризманн не появился в команде в первый день предсезонного сбора.

У Гризманна была официальная повестка, чтобы он был в команде в воскресенье, 7 июля, но он не появился, — заявили в клубе.

«Барселона» собирается оформить сделку о переходе 28-летнего француза, выплатив мадридцам €120 млн. Команда собирается представить футболиста на «Камп Ноу» 12 июля, а 14 июля нападающий должен будет провести первую тренировку с новым клубом.

В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.

Ранее News.ru писал, что «Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июля.