https://static.news.ru/photo/75c7ecca-b092-11e9-b5f3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Григорян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал победу в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол, — цитирует Григоряна « Чемпионат ».

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

Благодаря этой победе «Тамбов» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» опустился на восьмое.

Для «Тамбова» — новичка РПЛ — это первая победа в истории на высшем уровне чемпионата России.

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