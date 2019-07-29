Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Локомотивом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. Единственный гол в ворота Маринато Гильерме забил с пенальти Фёдор Чалов.

Если в целом оценить — активно провели первый тайм, была страсть на поле, мы заслужили победу. Предпосылок для гола у нас было больше. Но у «Локомотива» хорошо играют головой нападающие, они создавали напряжение у наших ворот. Но мы выстояли — это всегда закаляет команду, — подытожил Гончаренко.

— Как оцените систему VAR в первом матче чемпионата России?

— Всё новое изначально вызывает отторжение, потом привыкаешь. Единственное, что мне не нравится, — так это то, что теряется активность на поле. Мы вообще решили, что пенальти назначили за первый эпизод.

Сергей Булкин/News.ru

— Что с Виктором Васиным?

— Ничего серьёзного. Лёгкое недомогание.

— Вторая победа подряд с тремя центральными защитниками. Может, и не стоило экспериментировать с двумя?

— Учитывая тот состав, который у нас был, мы по-другому играть не могли. Не знаю, почему схему с тремя центральными защитниками считают оборонительной, ведь на флангах у нас располагаются Обляков и Марио. Да, Марио прыгает выше других защитников.

— Планируете приобрести большого форварда?

— Не думаю, что дело в большом форварде. Мы в целом ждём приобретения. Когда будем играть на два фронта, нам понадобится более широкая обойма. Нам нужны и форварды, и полузащитники.

К сожалению, для «Локомотива» игра оказалась непростой. Много нарушений, много попыток забить гол — все неудачные. Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал матч «очень напряжённым».

Очень напряжённый матч, на мой взгляд, не было много моментов. Борьба была очень серьёзная, футбол хорошего уровня. Одна-единственная ошибка сыграла роль. По моментам, я думаю, тоже был ничейный результат. Мы два года здесь выигрываем, не было удачи в этот раз, — сказал Сёмин.

Юрий Сёмин Сергей Булкин/News.ru

— С прошлого сезона вы выступали за введение VAR. В этой игре система видеоповторов сыграла против «Локомотива».

— Что значит «против „Локомотива“»? Не против футбола! Единственный вопрос — почему не посмотреть тот эпизод на Смолове. Мне кажется, там тоже можно было ставить пенальти. Тогда было бы полностью объективно.

— Мурило не первый матч делает ошибки. Как-то сказывается уровень мастерства? И как дела у Хеведеса и Кверквелии?

— Хеведес и Кверквелия тренируются в общей группе, вот-вот они подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе. Ошибки у всех бывают. Не казнить же его, хотя их и чересчур много.

— Заменили Дмитрия Живоглядова. Что с ним? Как плечо?

— Я думаю, всё будет нормально, столкновение достаточно серьёзное. Думаю, ушиб. Нам надо было менять его раньше, чтобы усилить атаку, немного опоздали. Мы планировали Смолова выпускать как нападающего, а Игнатьева вернуть на любимую позицию.

Сергей Булкин/News.ru

— Почему в самом начале первого тайма отдали инициативу ЦСКА?

— Мы никому ничего не отдавали, ЦСКА взял инициативу, ЦСКА всегда начинает очень мощно, но моментов я особенно не видел.

— Насколько сыграла роль отсутствие Антона Миранчука?

— Антон — важная фигура, особенно в атакующих действиях. У нас ограниченное количество игроков, и каждый игрок очень важен. У меня ни к кому нет претензий по работе, по самоотдаче. Они все молодцы.

— В конце первого тайма был эпизод, когда гол Миранчука признали с положения вне игры. Вы рисовали в воздухе прямоугольник. Как судьи разъяснили этот эпизод?

— Мне, во-первых, никто не разъяснял, наверное, был офсайд. Надо смотреть все спорные моменты. Почему мы одни смотрим, а другие нет? Всё объективно, VAR нужен и должен быть. Объективность для футбола очень важна.

— Был ЦСКА, следом зарубежная команда в Лиге чемпионов. Насколько «Локомотив» идёт к подготовке в турнире через чемпионат России и насколько соответствуют наши топ-клубы тому уровню, который предстоит «Локомотиву»?

— Во-первых, давайте начнём играть. Во-вторых, в нашей премьер-лиге нет столько звёзд, сколько в лиге Испании или Англии. В какой-то степени они сильнее нас. Футбол — это коллективная игра, всё будет зависеть от того, как подойдём к тому или иному матчу Лиги чемпионов, какой будет матч перед турниром, сколько дней до матча с европейским клубом.