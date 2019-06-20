https://static.news.ru/photo/eefbaccc-935e-11e9-a7cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник сборной России и французского клуба «Монако» Александр Головин рассказал, что не собирается покидать расположение команды.

Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако». Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом, — цитирует Головина Sport24 .

В прошедшем сезоне Головин сыграл 34 матча. В его активе восемь очков (четыре гола и четыре результативные передачи).

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы —2020, писал News.ru.