Голкипер сборной Чили по футболу Джонни Эррера отреагировал на критику Кубка Америки со стороны аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Он (Месси) мог пропустить чемпионат мира-2018, так как был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судьи в матче против Чили. У Аргентины две победы на чемпионатах мира — одна за диктатуру, а вторая благодаря игре рукой, — приводит Ole слова Эрреры.
После победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Перу со счётом 2:1 нападающий бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он «не хочет участвовать в этой коррупции», так как национальную команду не уважали на турнире и не позволили выйти в финал.
КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.