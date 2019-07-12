https://static.news.ru/photo/b09717fe-a485-11e9-9f78-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Geraldo Bubniak/Global Look Press

Голкипер сборной Чили по футболу Джонни Эррера отреагировал на критику Кубка Америки со стороны аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Он (Месси) мог пропустить чемпионат мира-2018, так как был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судьи в матче против Чили. У Аргентины две победы на чемпионатах мира — одна за диктатуру, а вторая благодаря игре рукой, — приводит Ole слова Эрреры.

После победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Перу со счётом 2:1 нападающий бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он «не хочет участвовать в этой коррупции», так как национальную команду не уважали на турнире и не позволили выйти в финал.

КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.