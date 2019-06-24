Голкипер футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райан отреагировал на переход нападающего «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».
Кажется, в четырёх матчах против Азара я не отразил ни одного его удара. Меня немного раздражает этот факт, так что слава богу, он свалил в другое место, — в шутку сказал Райан Fox Football Podcast.
В прошедшем сезоне Азар сыграл 37 матчей. В активе 28-летнего игрока 31 очко (16 голов и 15 результативных передач).
«Реал» подписал воспитанника «Барселоны», ранее писал News.ru.