Мэтью Райан Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райан отреагировал на переход нападающего «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».

Кажется, в четырёх матчах против Азара я не отразил ни одного его удара. Меня немного раздражает этот факт, так что слава богу, он свалил в другое место, — в шутку сказал Райан Fox Football Podcast.

В прошедшем сезоне Азар сыграл 37 матчей. В активе 28-летнего игрока 31 очко (16 голов и 15 результативных передач).

«Реал» подписал воспитанника «Барселоны», ранее писал News.ru.

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