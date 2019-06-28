Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку с грозненским «Ахматом».
Фото прямо сейчас: работаем на утренней тренировке Денис Глушаков проводит первую тренировку в «Ахмате»— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny)
#Ахмат #Грозный #сборы pic.twitter.com/AAUiAUQDxw 30 июня 2019 г.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».
В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.
В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.
Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.