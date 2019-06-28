https://static.news.ru/photo/6c9b3b4e-9b24-11e9-be1c-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку с грозненским «Ахматом».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.