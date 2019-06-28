https://static.news.ru/photo/95216054-9aa0-11e9-96b2-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: instagram.com/glushak8

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». Футболист подписал с клубом годичный контракт с возможностью продления его ещё на год, то есть по схеме «1+1».

Глушаков прибудет в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону, сообщили в пресс-службе ФК «Ахмат».

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал нового футболиста Грозного и опубликовал в его честь приветственный пост на своей странице в Instagram.

Глава Чечни отметил, что Денис трудолюбивый и высокопрофессиональный игрок, который поможет клубу достичь новых вершин, а Денис ему дал обещание сделать всё возможное.

Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он обещал сделать для этого всё от него зависящее, — написал Кадыров.

Обычно посты Рамзана Кадырова активно комментируют его подписчики, а фотография с Глушаковым набрала всего два комментария со смайлами и всего 350 лайков.

Ранее News.ru разбирался, почему Глушаков выбрал Грозный.