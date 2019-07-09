https://static.news.ru/photo/4d5d47e6-a23f-11e9-9d97-fa163e074e61_1024.jpg Дарья Глушакова Фото: instagram.com/alextregubova

Экс-капитан московского «Спартака», а ныне игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет Москвы на бывшую супругу Дарью, которую обвиняет в подлоге документов.

История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми, — цитирует Super адвоката футболиста Марину Дубровскую.

Дубровская добавила, что адвокатами супруги Глушакова в подтверждение такой позиции были представлены документы с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения. Адвокат футболиста сообщила, что это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это уголовная статья ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Как сообщал News.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жёны до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.