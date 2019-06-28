https://static.news.ru/photo/7fb0bc8a-9b39-11e9-9b22-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник Денис Глушаков, проведший первую тренировку с грозненским «Ахматом», поблагодарил свой новый клуб за приём.

Начал тренироваться! Очень рад тёплому приёму, спасибо, команда! — написал Глушаков в своём Instagram-аккаунте.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.