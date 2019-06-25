https://static.news.ru/photo/18107f80-9723-11e9-975b-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков ответил под постом в социальной сети Instagram на предложение телеведущей Ольги Бузовой о работе оператором.

Камера есть? — спросил Глушаков у Бузовой, которая до этого предложила ему работу оператором.

В понедельник, 24 июня, хавбек выложил у себя на странице фотографию, где написано «Ищу работу».

Футболист перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний спортсмен сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Глушаков описал себя и «Спартак» тремя словами, писал News.ru.