https://static.news.ru/photo/aa6a3504-9694-11e9-ad29-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков описал себя и команду, в которой играл с 2013 года.

«Спартак» тремя словами? Скандалы, интриги, расследования, — сказал Глушаков в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Также футболист назвал себя добрым, настоящим, улыбчивым, а время, проведённое в клубе, — счастьем.

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Женская сборная России по футболу готова принять Глушакова, писал News.ru.