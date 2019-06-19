Капитан футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков, покинувший команду, обратился к болельщикам.
Не хочу с вами прощаться, потому что я надеюсь и мечтаю однажды вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера — не знаю. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю, — заявил игрок в своём Instagram-аккаунте.
19 июня «красно-белые» расторгли соглашение с хавбеком по обоюдному решению.
Всего за «Спартак» Глушаков провёл 173 матча и забил 23 гола.
Ранее News.ru писал, что Глушаков высказался о недоброжелателях и будущем в «Спартаке».