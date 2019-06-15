https://static.news.ru/photo/5aab43ba-8f8b-11e9-bc93-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выложил в Сеть своё обращение к болельщикам.

Дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть, — написал игрок в своём Instagram-аккаунте.

В завершившемся сезоне РПЛ хавбек провёл на поле 18 матчей и забил в них три гола. Также на его счету две жёлтые карточки.

Ранее в СМИ часто появлялась информация о сложных отношениях между ним и Массимо Каррерой, покинувшим «Спартак» в октябре 2018 года.

Как писал News.ru, адвокат жены Глушакова заявил, что игрок может попасть под суд.