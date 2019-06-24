https://static.news.ru/photo/89e2ee2c-9679-11e9-922e-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ищет работу.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото с подписью «Ищу работу».

Хавбек перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил 3 гола.

Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава итальянской «Ромы» Андреа Романьоли, писал News.ru.