https://static.news.ru/photo/02722f3a-9808-11e9-aa57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак не видит ничего хорошего в принятом исполкомом Российского футбольного союза (РФС) лимите на легионеров.

Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе, — приводит слова Семака « Матч ТВ ».

Он добавил, что, по его мнению, наиболее приемлемым был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция.

26 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый лимит на иностранных футболистов в чемпионате России. В сезоне-20/21 премьер-лиги он составит «8+17». Клубы смогут заявлять не более восьми легионеров, при том что общая заявка не должна превышать 25 человек, писал News.ru.